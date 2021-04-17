"نقل المدينة" ينبه سالكي طريق الأحمر - عدان: أمطار

دعا إلى تهدئة السرعة والحذر.. وقال: لسلامتكم جرى التنويه

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق "الأحمر -عدان"، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة هطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: تنبيه علامة تحذير لمستخدمي طريق #الأحمر/ #عدان بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً لهطول الأمطار على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 04:10 PM

دعا إلى تهدئة السرعة والحذر.. وقال: لسلامتكم جرى التنويه

"نقل المدينة" ينبه سالكي طريق الأحمر - عدان: أمطار

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق "الأحمر -عدان"، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة هطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: تنبيه علامة تحذير لمستخدمي طريق #الأحمر/ #عدان بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً لهطول الأمطار على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.

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