"نقل المدينة" ينبه سالكي طريق الأحمر - عدان: أمطار

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق "الأحمر -عدان"، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة هطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: تنبيه علامة تحذير لمستخدمي طريق #الأحمر/ #عدان بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً لهطول الأمطار على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.
دعا إلى تهدئة السرعة والحذر.. وقال: لسلامتكم جرى التنويه
دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق "الأحمر -عدان"، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة هطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: تنبيه علامة تحذير لمستخدمي طريق #الأحمر/ #عدان بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً لهطول الأمطار على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.