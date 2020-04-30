الخلاف الأمريكي الصيني يعرقل التصويت على مشروع أممي لمكافحة "كورونا"

لم تتفقا على تضمين فقرة عن "الصحة العالمية" في النص

عرقلت الولايات المتحدة والصين، اليوم (الخميس)، مشروع قرار فرنسي-تونسي في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى تعزيز التنسيق بمواجهة وباء "كوفيد-19"، ما يترك القليل من الأمل لدى دبلوماسيين بإمكانية طرح المشروع لتصويت سريع.

واعتبر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته أن "هذا يعد تجميدًا قويًا للوضع، ولا أحد يتحرك"، وفقاً لـ"فرانس 24".

والمشروع ثمرة أسابيع من المفاوضات، وينص على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 23 مارس (آذار) إلى وقف إطلاق نار عالمي تسهيلاً لمكافحة تفشي الفيروس.

ويطلب نص المشروع وقفة إنسانية لتسعين يوماً، لإتاحة نقل مساعدات إلى السكان الأكثر تضرراً في الدول التي تواجه نزاعات.

وعن خلفيات عرقلة بكين وواشنطن للتصويت، أوضح عدة دبلوماسيين أن الصين تريد "ذكر منظمة الصحة العالمية" في مشروع القرار، في حين أن الولايات المتحدة "ترفض ذلك".

وعند سؤال الخارجية الأميركية عن المسألة، جاء الرد بأنها لم تعتد "التعليق على مفاوضات جارية"، ولم يكن ممكناً الحصول على أي ردّ من البعثة الصينية في الأمم المتحدة.

ويضم القرار فقرة فارغة مخصصة لمنظمة الصحة العالمية كان يفترض أن يجري "تحديد محتواها بختام المفاوضات"، لكن يمكن لفرنسا وتونس أن تلغياها تماماً، لولا خشية أن تصوت الصين ضدّ القرار وأن تدعمها روسيا بفيتو ثانٍ.

وتجد فرنسا وتونس، معدتا النص، كما الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، أنفسهم مضطرين لانتظار التوصل إلى تسوية بين البلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن نظراً لامتلاكهما حقّ النقض.

وكان متوقعاً أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع وهو ما يطالب به بشدة منذ أكثر من شهر الأمين العام، غير أن العرقلة الأميركية- الصينية تجعل تحقيق ذلك أمراً مستبعداً أكثر فأكثر على المدى القصير.