فرنسا تسجل 43,505 إصابة و297 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19"

805 فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تجاوزت 5 ملايين

سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.