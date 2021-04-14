فرنسا تسجل 43,505 إصابة و297 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19"

805 فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تجاوزت 5 ملايين

سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.

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14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 10:30 PM

805 فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تجاوزت 5 ملايين

فرنسا تسجل 43,505 إصابة و297 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

باريس

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سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.

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