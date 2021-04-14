فرنسا تسجل 43,505 إصابة و297 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19"

سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.
805 فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تجاوزت 5 ملايين
سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.