عدد مصابي "كورونا" في أمريكا يقفز إلى 44183

الوفيات ارتفعت إلى 544

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء 44183 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 10779 حالة عن الإحصاء السابق.

وبيّنت أن إجمالي الوفيات ارتفع بواقع 144 حالة إلى 544، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت المراكز إلى أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق.

وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومقاطعة كولومبيا.

وأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تعكس بالضرورة الحالات المسجلة بكل ولاية على حدة.