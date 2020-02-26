تعليق الدراسة في جامعة الملك سعود

بسبب التقلبات الجوية الجارية

قررت جامعة الملك سعود تعليق الدراسة اليوم الأربعاء الموافق ٢-٧-١٤٤١ هـ.

جاء ذلك في تغريدة لحساب الجامعة على تويتر نصها" #تعليق_الدراسة بجامعة الملك سعود اليوم الأربعاء".

يذكر أن منطقة الرياض وعدد من محافظاتها تشهد تقلبات جوية وغباراً مصحوباً برياح سطحية من ساعات المساء أمس وهو ما دعى كثيراً من القطاعات التعليمية في المنطقة لتعليق الدراسة حرصاً على سلامة طلابها وطالباتها.

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26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 12:12 AM

بسبب التقلبات الجوية الجارية

تعليق الدراسة في جامعة الملك سعود

فهد الغبيوي

الرياض

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قررت جامعة الملك سعود تعليق الدراسة اليوم الأربعاء الموافق ٢-٧-١٤٤١ هـ.

جاء ذلك في تغريدة لحساب الجامعة على تويتر نصها" #تعليق_الدراسة بجامعة الملك سعود اليوم الأربعاء".

يذكر أن منطقة الرياض وعدد من محافظاتها تشهد تقلبات جوية وغباراً مصحوباً برياح سطحية من ساعات المساء أمس وهو ما دعى كثيراً من القطاعات التعليمية في المنطقة لتعليق الدراسة حرصاً على سلامة طلابها وطالباتها.

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