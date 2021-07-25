السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام

حصل الدكتور بندر أحمد علي السهلي على شهادة الاختصاص "البورد السعودي" في جراحة العظام.

ويُعد الدكتور السهلي من الكفاءات الوطنية الشابّة التي حقّقت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقّى "السهلي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على هذه الدرجة المهنية، راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.