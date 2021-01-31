الطائف.. تعزيز الإجراءات الاحترازية على المحال والمراكز التجارية للحد من انتشار "كورونا "

الأمانة تنفذ أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر

نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .