بريطانيا تسجل 42,408 إصابات جديدة و 195 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 9,448,402 حالة والوفيات 142,533 شخصاً

سجّلت بريطانيا 42,408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و195 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,448,402، والوفيات 142,533.