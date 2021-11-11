بريطانيا تسجل 42,408 إصابات جديدة و 195 وفاة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 42,408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و195 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,448,402، والوفيات 142,533.
إجمالي الإصابات 9,448,402 حالة والوفيات 142,533 شخصاً
سجّلت بريطانيا 42,408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و195 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,448,402، والوفيات 142,533.