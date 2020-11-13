يتسبب في بتر طرف كل 30 ثانية.. "بلدي العارضة" يشارك بفعاليات اليوم العالمي للسكري

تتضمن معرضًا توعويًّا لتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع والوقاية من الإصابة بالمرض

شارك المجلس البلدي وبلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان مستشفى العارضة العام الاحتفال باليوم العالمي للسكري، الذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام؛ حيث ستستمر الفعاليات على مدار عدة أيام.

وفي التفاصيل: تتضمن الفعاليات معرضًا توعويًّا بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وأخذ الحيطة من الإصابة بالسكري من خلال الفحص المبكر والتثقيف الصحي وتوزيع مطويات توعوية وإحصاءات عن السكر ونوع الغذاء المتوازن والسعرات الحرارية المفيدة وفوائد ممارسة الرياضة البدنية وعيادة خاصة بالفحص.

وحضر الاحتفال كل من مدير المستشفى موسى النخيفي، ورئيس البلدية المهندس علي عطيف، ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر محزري.

ويحتفل العالم في الرابع عشر من شهر نوفمبر بداء السكري، وتدشن حملات توعوية تزامناً مع ذلك؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك 347 مليون شخص مصاب بداء السكري في جميع أنحاء العالم.

ويعد داء السكري سببًا رئيسًا للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويؤدي داء السكري إلى بتر الأطراف السفلية كل 30 ثانية حول العالم، وتسبب داء السكري في وفاة أربعة ملايين شخص حول العالم في عام 2017م، ومن المتوقع ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السكري إلى 522 مليون حالة بحلول عام 2030م.

ويهدف اليوم العالمي للسكري لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسرة وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين، وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفات زيادة وعي الأسرة بالعلامات التحذيرية للإصابة بداء السكري.

