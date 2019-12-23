"رويترز": السعودية والكويت توقعان غداً الاتفاق النهائي لـ"المنطقة المقسومة"

لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة وبعد توقف دام 3 أعوام

قال مصدران مطلعان إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقاً نهائياً غداً الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات، مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5%، من إمدادات النفط العالمية.



يأتي ذلك، عقب تصريحات وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أمس، الذي توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.



وصرح مصدر مطلع على عمليات المنطقة المحايدة، أن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي، وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهر.

وقالت وكالة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، إن مخزونات النفط قد تصل إلى 700 مليون برميل يومياً، خلال الربع الأول من عام 2020، حتى إذا التزمت "أوبك" وحلفاؤها باتفاق تخفيض الإنتاج البالغ 2.1 مليون برميل يومياً الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي.



وأنهى خام برنت تداولات يوم الجمعة الماضي، في سوق لندن عند 66.14 دولار للبرميل، مقارنة بأعلى سعر حققه خلال تداولات شهر أبريل البالغ 75.6 دولار للبرميل.