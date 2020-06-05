مصلون واحترازات.. شاهد كيف عادت صلاة الجمعة إلى 976 مسجدًا بحائل

80 متطوعًا لإجراء عملية الفرز والتوعية الصحية وتوجيه لخطباء الجوامع

استقبل 976 جامعًا ومسجدًا مؤقتًا بمنطقة حائل، اليوم الجمعة، أول صلاة يوم الجمعة منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في 13 مارس الماضي.

وكان مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، عبدالله محمد المجماج، قد وجّه خطباء الجوامع، باتخاذ كل الجهود الاحترازية لمنع انتشار "كورونا" للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وقد حدد فرع حائل، عددًا من المساجد التي ستقام صلاة الجمعة مؤقتًا فيها اعتبارًا من ١٣ شوال ١٤٤١هـ، بالإضافة إلى الجوامع السابقة؛ وذلك لتخفيف الزحام؛ إذ تم تحديد 127 مسجدًا بمدينة حائل، و14 مسجدًا بمحافظة بقعاء، و15 مسجدًا بمحافظة الغزالة، و12 مسجدًا بمحافظة الشنان، و45 مسجدًا بمحافظة موقق، و7 مساجد بمحافظة الحائط، و9 مساجد بمحافظة الشملي، و10 مساجد بمحافظة سميراء، و3 مساجد بمركز الروضة، و13 مسجدًا بمركز جبة، ومسجدين بمركز فيد.

وأشارت صحة حائل، في حسابها على "تويتر"، أن 80 متطوعًا شاركوا لإجراء عملية الفرز والتوعية الصحية بالجوامع، ضمن حملة التطوع للتوعية الصحية، بالتزامن مع #نعود_بحذر والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ونشر حساب إمارة منطقة حائل على "تويتر"، عددًا من الصور في جوامع مدينة حائل، والتي أظهرت مدى الالتزام التام بالاحتياطات الوقائية، من التباعد الاجتماعي، واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات، ولبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين.