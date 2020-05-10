"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. والمدني يحذّر

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية بعدة محافظات حتى التاسعة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وأفادت الأرصاد بأن الحالة المناخية تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 01:30 PM

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية بعدة محافظات حتى التاسعة مساء

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. والمدني يحذّر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وأفادت الأرصاد بأن الحالة المناخية تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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