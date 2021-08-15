"أمير مكة" يلتقي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران

تستهدف إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي وتوثيق المباني

استمع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس محمد المخرج اليوم يرافقه أعضاء المجلس لشرح عن أهداف الجمعية الرامية إلى الارتقاء بالفكر والممارسة العمرانية ونشر الوعي العمراني في المملكة.

وتستهدف الجمعية إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي بتوثيق وتحليل وتقويم المباني والتكوينات العمرانية التقليدية مع إيجاد السبل للمحافظة عليها، وإيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية ترتبط بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، وتشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين المختصين في مجالات العمران في القطاعات التعليمية والحكومية والخاصة، وتبادل الإنتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تقديم المشورة والقيام بإجراء الدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في المؤسسة والهيئات العمرانية المختلفة.

واستعرض "الفيصل" خلال اللقاء أنشطة الجمعية؛ ومن أبرزها إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمامها ونشر نتائج البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية، وعقد المؤتمرات والندوات لبحث القضايا المتصلة بالعمران، وتقديم الحلقات الدراسية والدورات المكثفة، وتنظيم المسابقات العلمية والثقافية، وتنظيم سلسلة من المحاضرات في مجال العمران، والقيام بالرحلات العلمية للأماكن والمواقع ذات القيمة العمرانية التاريخية والحضارية.