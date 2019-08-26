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بذريعة من "الاحتلال" للرد على عملية أدت لمقتل مستوطنة قبل أقل من أسبوع

إسرائيل تنتقم على طريقتها الاستيطانية.. سنبني 300 وحدة في "دولب"

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين؛ أنه أصدر أوامر بالبدء في توسيع مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة؛ ردًّا على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنة قبل أقل من أسبوع.



وذكرت إسرائيل أنها بصدد بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة دولب، المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي رام الله، على بعد 40 كيلومترًا شمال غربي القدس.



ووفق "سكاي نيوز": أوضحت أن هذا القرار جاء ردًّا على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين، يوم الجمعة الماضية في منطقة عين بوبين، في أراضي قرية دير ابزيع الفلسطينية.



وقال "نتنياهو": إنه أعطى تعليماته بإقامة حي جديد في المستوطنة؛ يشمل 300 منزل جديد في دولب.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنثبّت جذورنا ونضرب بأعدائنا.. سنواصل تقوية وتطوير الاستيطان.



وكان "نتنياهو" تعهّد في وقت سابق بالحفاظ على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في رسالة لطمأنة المستوطنين، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في سبتمبر المقبل.



يشار إلى أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أفادت في منتصف مايو الماضي بأن إسرائيل شيّدت نحو 20 ألف منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلّة منذ تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009.