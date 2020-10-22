





8

إجمالي الإصابات إلى 186 ألفًا و731 والوفيات 3132 شخصًا

المغرب تسجّل 4151 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال 24 ساعة

619

سجّلت المغرب 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 186 ألفًا و731 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 53 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3132، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 154 ألفًا و481.