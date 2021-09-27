القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بحريملاء

نتيجة خلافات سابقة.. اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على (8) مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 08:48 AM

نتيجة خلافات سابقة.. اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بحريملاء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على (8) مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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