بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.. اكتمال عقد نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأحياء

سجل في البطولة 30 هدفًا و"الشمري" يتصدر الهدافين

تأهلت فِرَق: (لشبونة، والساحة السوداء، ونجوم الذهبي، والسريهيد) إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة فِرَق أحياء الرياض لكرة القدم، التي تنظمها رابطة فِرَق أحياء المملكة لكرة القدم، بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، على ملعب الكلية التقنية بالرياض.

وكان "لشبونة" قد تجاوز فريق "المتحد"، وتخطى فريق "الساحة السوداء" نظيره الفيصلية، وكسب "نجوم الذهبي" فريق "أمل السودان"؛ فيما فاز السريهيد على فريق الوسام.

وستقام، الاثنين المقبل، مباريات نصف النهائي على ملعب الكلية التقنية؛ حيث يلتقي في المباراة الأولى الساعة 8:30 مساء، لشبونة ونظيره الساحة السوداء، وفي المباراة الثانية يواجه نجوم الذهبي نظيره السريهيد.

وقد سجل في البطولة 30 هدفًا؛ حيث يتصدر الهدافين محمد الشمري لاعب برشلونة بثلاثة أهداف.

الجدير بالذكر أن 16 فريقًا شارك في البطولة التي انطلقت الأسبوع الماضي.