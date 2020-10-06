أمير الكويت يؤكّد ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في مهامها وأداء الواجبات

بعد أن وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير

أكّد أمير الكويت، اليوم، ثقته بالحكومة الحالية لتأدية مهامها، وذلك بعد أن قدم رئيس الحكومة استقالته.

تفصيلاً، ووفق ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير حرصاً على تولية المسؤولية الوزارية مَن يحوز ثقة أمير البلاد.

وأثنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكداً ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها.