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لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

مسلحون يقتلون 4 موظفات إغاثة في باكستان

قتل مسلحون مجهولون بالرصاص، اليوم (الاثنين)، أربع موظفات إغاثة في سيارتهن بشمال غرب باكستان.

ونقلت "رويترز" عن قائد الشرطة في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر شفي الله قندابور، أن القتيلات كن يعملن لمنظمة غير حكومية.

وأشار "قندابور" إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتحديد الجهة المتورطة.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المتشددين يستهدفون النساء منذ زمن لمعارضتهم خروجهن للعمل.