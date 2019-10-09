وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الكيني لدى المملكة

تطرقا لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.