وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الكيني لدى المملكة

تطرقا لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

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09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 05:02 PM

تطرقا لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الكيني لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

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