حائل تسجل 88 حالة تعافٍ جديدة من الإصابة بفيروس كورونا

سجلت 44 إصابة جديدة

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تسجيل 44 حالة إيجابية جديدة في المنطقة، منها 43 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.



كما تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 52 حالة في مدينة حائل، و15 حالة في محافظة بقعاء، و8 حالات في محافظة الحائط، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظات: الشملي، السليمي، سميراء.



وبلغ الرقم الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4563 حالة، وحالات التعافي 4065 حالة، وانخفضت أعداد الحالات النشطة إلى 469 حالة، والوفيات 29 حالة.