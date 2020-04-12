"ترامب" في رسالة للشعب الأمريكي: سننتصر في الحرب على "كورونا"

قال: لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل في هذه الفترة الصعبة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب الأمريكي بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وتعهد "ترامب" باحتواء الأزمة الحالية، وأقر في الرسالة المنشورة على موقع البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تواجه "تحديات فريدة من نوعها" ناجمة عن الفيروس الجديد.

وأضاف قائلاً: "لجأنا إلى الرب بطلب الإرشاد والراحة والأمل، وشهدنا خلال هذه الفترة الصعبة المبادئ الأساسية للدين -الحب والرحمة والعطف- التي تنعكس في العديد من أعمال الشجاعة والسخاء والعناية بالشعب الأمريكي".

وقال: إن عدداً لا يُحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلاً إنهم يؤدون "عملاً استثنائياً لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".

وأشاد "ترامب" في الرسالة بجهود الكوادر الطبية والمستجيبين الأوائل والموظفين المهمين والشركات الذين يساهمون بوقتهم ومواردهم في المعركة ضد الفيروس.

ونشر "ترامب" على حسابه في "تويتر" رسالة مسجلة أقر فيها بأن الاحتفالات بعيد الفصح هذا العام تختلف عن سابقاتها؛ لأن إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لردع الفيروس تمنع المواطنين من زيارة الكنائس.

ووصف "ترامب" أزمة تفشي "كورونا" في الولايات المتحدة بأنها "جائحة لم ير أحد مثلها من قبل"، قائلاً: "لكننا ننتصر في هذه المعركة، ننتصر في هذه الحرب"، وتعهد بأن العائلات الأمريكية ستجتمع معاً مجدداً في الكنائس للاحتفال بالعيد.