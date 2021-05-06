بأمر من النائب العام.. القبض على وزير المالية القطري

على خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بوظيفته

أصدر النائب العام في دولة قطر أمراً بإلقاء القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وطبقاً لوكالة الأنباء القطرية: "النائب العام يأمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 03:25 PM

على خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بوظيفته

بأمر من النائب العام.. القبض على وزير المالية القطري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر النائب العام في دولة قطر أمراً بإلقاء القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وطبقاً لوكالة الأنباء القطرية: "النائب العام يأمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

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