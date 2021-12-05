الرياض.. أكثر من مليون طالب وطالبة ينتظمون في المدارس وسط اكتمال التجهيزات

بالفصل الثاني سواءً حضورياً للمتوسطة والثانوية أو عن طريق منصة "مدرستي" للابتدائية

انتظم، اليوم، أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لبدء انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ، وسط اكتمال التجهيزات لحضورهم في المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية أو عن طريق منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية.

وتسلّم الطلاب والطالبات المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني وفق الإجراءات الوقائية لاستكمال رحلتهم التعليمية.

وقام مشرفو ومشرفات "تعليم الرياض" بزيارات ميدانية للمدارس؛ لمتابعة انضباط الطلاب والطالبات، كما كُلّف مشرفون ومشرفات بمتابعة منصة "مدرستي"؛ للتأكّد من سير العملية التعليمية فيها لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.

وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، حرص الإدارة على توفير التجهيزات في المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فيها للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد- 19" ومتحوراته، لبيئة مدرسية صحية وآمنة للطلاب والطالبات والمنسوبين كافة.

ونوّه "الوهيبي" بالجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول من منسوبي المدارس، معلمين وإداريين، والانضباط الوظيفي العالي بعد العودة الحضورية مطلع العام، وهو ما أسهم في اندماج الطلاب والطالبات في فصولهم وأثر في مستواهم وتحصيلهم، مشددًا على ضرورة تطبيق وسائل وطرق الوقاية المعتمدة من وزارة الصحة في جميع المرافق التعليمية؛ لتخطي الجائحة العالمية بأمان وسلام.