احتجاز طالب سعودي بتهمة حيازة سلاح غير مرخص في أمريكا

عقب بلاغ يدّعي تخطيطه لقتل أشخاص في جامعة نيو مكسيكو

وجهت محكمة أمريكية، يوم أمس الجمعة، اتهامًا لطالب سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا، بامتلاك سلاح ناري بشكل غير قانوني، وفقًا لوثائق المحكمة الفيدرالية.



وذكرت قناة "سي ان بي سي نيوز" الأمريكية، أن الطالب السعودي يدرس في كلية الهندسة بجامعة نيو مكسيكو، واتهم بحيازة سلاح ناري من نوع "كليبر كوبرا 380"، بشكل غير قانوني، وذلك عقب تفتيش منزله ظهر يوم الخمس الماضي.



وجاء تفتيش منزل المتهم عقب تلقي الجهات الأمنية اتصالًا من أحد الأشخاص يدعي فيه أن الطالب يخطط لقتل أشخاص في الجامعة قبل مغادرته للولايات المتحدة، ولم يتضمن البلاغ أي أدلة أو تفاصيل حول هذه المزاعم، كما لم يثبت أن المتهم قام بتهديد أي شخص.



وسلم المتهم نفسه للجهات الأمنية بعد ظهر يوم الجمعة، ومثل أمام القاضي الذي أمر باحتجازه حتى نهاية الأسبوع قبل عقد جلسة الاستماع يوم الاثنين المقبل.



وذكر أحد الشهود لرجال الأمن أن المتهم أخبره في وقت سابق، أنه اشترى سلاحًا صغيرًا من أجل الدفاع عن النفس.



وقال مكتب المدعي العام الأمريكي، في بيان صحفي: إن المتهم سيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن في حال إدانته.