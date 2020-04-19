شاهد من الجو.. هكذا كان وعي والتزام أهالي العاصمة المقدسة بمنع التجول

حرصاً على صحتهم وسلامتهم ووقايتهم من خطر فيروس "كورونا" المستجد

شهدت ساعات منع التجول في ميادين وشوارع وطرقات العاصمة المقدسة على الوعي المجتمعي؛ استجابةً لأمر المنع الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور من الجو التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول، وجهود الشرطة والدوريات الأمنية خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع، إضافةً إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر؛ لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.