محافظ بيروت: الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ قد تصل إلى 15 مليار دولار

قال إن كميات القمح محدودة ولبنان سيواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي

قال محافظ بيروت مروان عبود، في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية يوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أوضح محافظ بيروت أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة، قائلاً إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبّر عن اعتقاده أن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.