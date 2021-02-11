أمين الجامعة العربية يُدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها

شدد على حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم مطار أبها الدولي، واصفًا ما تمارسه الميليشيا الإرهابية من استهداف للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مُشينة.

وشدد أبو الغيط في بيان له على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.

0

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 12:35 AM

شدد على حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات

أمين الجامعة العربية يُدين الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار أبها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 250

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم مطار أبها الدولي، واصفًا ما تمارسه الميليشيا الإرهابية من استهداف للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مُشينة.

وشدد أبو الغيط في بيان له على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021