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سجلت حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة

رسمياً.. الهند: عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليونين، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وسجلت الهند حتى اليوم 41 ألفاً و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفاً و74 إصابة منذ بداية الوباء.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.