"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على نجران

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 5 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 12:32 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 5 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد

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