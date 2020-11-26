شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

فيما دعت الجهات المعنية إلى توخي الحيطة والحذر من التغيرات الجوية

تصوير:ماجد عسيري: هطلت، اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف؛ فيما تشهد أجزاء واسعة من المحافظة حاليًا أمطارًا خفيفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الجهات المعنية قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية اليوم الخميس، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.