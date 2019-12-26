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وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة

معظمهم نساء.. ضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام بالرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ؛ فقد جرى خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28هـ ضبط (51) مخالفًا؛ (22) رجلًا، و(29) امرأة.



وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.