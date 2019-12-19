محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الرقيب أول "حنيشي"

استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وجمع غفير من الأهالي، بجامع قرية الحقاوية التابعة لمركز قوز الجعافرة بالمحافظة، عقب صلاة عصر اليوم؛ صلاة الميت على الرقيب أول ربيع بن أحمد عبدالله حنيشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان؛ دفاعًا عن دينه ووطنه.



وعقب الصلاة نقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد.



كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.



حضر الصلاة رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.