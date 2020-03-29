اللجنة العليا لمجابهة كورونا بليبيا تشدّد الإجراءات بعد تسجيل إصابتين جديدتين

تتمحور حول تمديد الحظر من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة السابعة صباحًا

شدّدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المكلفة من قبل حكومة الوفاق الليبية على مجموعة من الإجراءات الاحترازية بعد الإعلان عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أن الإجراءات الاحترازية الجديدة تضمنت رفع مجموعة من التوصيات المستعجلة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وبينت اللجنة أن هذه الإجراءات تتمحور حول: تمديد الحظر من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً، وتقليص ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات العامة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، على أن يحظر التجوال بين المدن ويستثنى من ذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

كما وجهت اللجنة التوصيات للمصرف المركزي بوضع آلية مناسبة للتعامل مع العملاء وتقديم الخِدمات المصرفية المناسبة للحد من التجمع والازدحام في المصارف التجارية.

وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لحرس الحدود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعدم دخول أي أحد عبر المسالك الحدودية غير القانونية.