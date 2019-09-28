"الإحسان الطبية" تنفذ برنامج "الاستشاري الزائر" بمركز القفل

"القحطاني": يهدف للكشف بالمجان على المرضى السعوديين والمقيمين

نفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، اليوم، برنامج الاستشاري الزائر في مركز الرعاية الأولية بالحقلة بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة.

وأوضح مدير برنامج الاستشاري الزائر بجمعية الإحسان الطبية الخيرية، الاختصاصي ناصر محمد القحطاني، أن البرنامج الذي نفذ بمشاركة 45 استشاريًا واختصاصيًا وفنيًا في تخصصات مختلفة، هدفه الكشف بالمجان على المرضى السعوديين وغير السعوديين من أبناء المحافظة والمقيمين بها.

وبيّن أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الباطنية والجراحة العامة والعيون والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأسنان وجراحة الوجه والفكين والجلدية والمسالك البولية والأطفال والنساء والولادة بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من اختصاصيين وفنيين بأقسام المختبر والبصريات والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية.

وأفاد بأنه بلغ تحويل ٦٣٦ حالة منها ١٢٤ حالة لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وست حالات لمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وتحويل ١٨ حالة لمستشفى صامطة العام.

وثمّن "القحطاني" جهود وتعاون مدير مركز الرعاية الأولية بالحلقة حسين نجمي، ومدير مركز النشاط المهندس منصور نجمي، لتقديم كل الإجراءات والتسهيلات لخدمة المرضى والمراجعين من خلال البرنامج، والمتطوعين من موظفي المركز لتقديم الخدمات التي أسهمت في إنجاح المشروع.

وفي ختام البرنامج كرّم مركز النشاط بقرية الحقلة الفريق الاستشاري الزائر.