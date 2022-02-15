إحداهن عمرها 46 وأخرى 43.. سيدات يحققن حلم الإنجاب بالطائف بعد 20 عامًا من العقم

مركز العقم وتأخر الإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي استقبل 4000 حالة خلال عام 2021

أدخلَ مركز العقم وتأخّر الإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الفرحة على سيدات تجاوزت أعمارهن الأربعين؛ إثر معاناتهن من العقم لسنوات طويلة، حيث تكللت جهود المتخصصين في المركز بالنجاح.

وقال مدير مجمع الملك فيصل الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي، لـ"سبق": المركز أسهم في تيسير علاج حالات تأخُّر الحمل، والتي كانت تضطر في السابق للسفر للمدن الأخرى للعلاج.

وأضاف: من بين الحالات النادرة التي أشرف المركز على علاجها حمل لامرأة عمرها 43 سنة بعد 12 سنة عقم، وحمل لامرأة عمرها 46 سنة بعد 20 سنة عقم، وحمل لامرأة عمرها 42 سنة، كما باشر المركز علاج امرأة عمرها 36 سنة وتمت ولادة 3 توائم.

وأردف "اليامي": راجعت المركز 4143 حالة خلال العام المنصرم 2021، وبلغت حالات التلقيح الصناعي 313 حالة، وكانت نسبة النجاح 21%، والمركز جُهّز بأحدث الأجهزة الطبية، والكوادر البشرية المؤهلة ليقدم المركز تقييمًا إكلينيكيًّا ومخبريًّا لحالات تأخُّر الحمل لدى الزوجين، وتقييم حالات سقوط الحمل المتكرر، والمساعدة على التبويض وتنشيط الحمل والتلقيح الصناعي والخدمات الأخرى المختصة.

تجدر الاشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعدُ أكبر مجمع، حيث يحتوي على 800 سرير للتنويم منها 300 للنساء والولادة.