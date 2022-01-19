الرئيس الكوري وحرمه يزوران حي طريف التاريخي

قاما بجولة داخل قصر سلوى وتجوّلا داخل متحف الدرعية

زار الرئيس مون جيه إن؛ رئيس جمهورية كوريا، وحرمه، حي طريف التاريخي، حيث كان في استقبالهما وزير السياحة أحمد الخطيب؛ والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو.

وشاهد "جيه"؛ خلال الزيار،ة يرافقه وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ الوزير المرافق، العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية، وتجوّل داخل قصر سلوى ومتحف الدرعية بحي طريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي طريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، وتستعرض معالمه وتراثه العمراني نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي.