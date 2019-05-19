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ما المقصود بـ " رِجَالًا" في قوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ ..؟
#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً
رمضان 40هـ
المملكة
/
محليات
97
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
05:30 PM
ما المقصود بـ " رِجَالًا" في قوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ ..؟
صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض
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#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً
رمضان 40هـ
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