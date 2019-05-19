ما المقصود بـ " رِجَالًا" في قوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ ..؟

#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ

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19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 05:30 PM

ما المقصود بـ " رِجَالًا" في قوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ ..؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ

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