"بنزيما" يكسّر الأرقام مع ريال مدريد.. ويواصل ملاحقة "ميسي"

واصل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما حضوره، ورفع رصيده التهديفي مع فريقه إلى 243 هدفاً في كل المسابقات، متخطياً الأسطورة المجرية فيرينتس بوشكاش، الذي سجل مع الفريق 242 هدفاً خلال مسيرته.



وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، الجمعة، أن بنزيما أصبح رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل أكثر من 20 هدفاً بالموسم الواحد خلال 8 مواسم، رفقة كل من كريستيانو رونالدو، راؤول جونزاليس، وألفريدو دي ستيفانو.



وبهدفيه في مرمى فالنسيا، ارتفع رصيد المهاجم الفرنسي في الدوري هذا الموسم إلى الهدف رقم 16، في المركز الثاني بصراع الهدافين بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 21 هدفاً.

