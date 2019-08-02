وفاة والد الإعلامي محمد أبوهداية بعد صراع مع المرض

توفي الشيخ مفرح بن يحيى الألمعي، والد الزميل الإعلامي محمد أبو هداية، اليوم الجمعة، عقب معاناة مع المرض.

وكتب الإعلامي "أبو هداية" تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتقل والدي، وفي هذا اليوم الفضيل إلى رحمة الله تعالى، بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلاً، اللهم ارحمه واغفر له، وأكرم نزله ووسع مدخله مع الأبرار، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تنسوه من دعائكم".

أسرة "سبق" تعزي ذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.