"جوجل" تختبر خاصية جديدة للصور تقدم لك "الأفضل"

تستخدم تقنيات "الذكاء الصناعي" من أجل تقديم المفضلات

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر خاصية جديدة للصور تقدم للمستخدم "أفضل الصور شهريًّا".

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك الخاصية الجديدة تستخدم تقنيات "الذكاء الصناعي"؛ من أجل تقديم المفضلات التي يحرص المستخدم على تصفحها شهريًّا.

كما ستطرح "جوجل" في الخاصية الجديدة خيارًا للطباعة بشأن الصور الأفضل المستخدمة من قِبَل الشخص؛ ليحدد تلقائيًّا أفضل 10 صور بالنسبة لك للطباعة كل شهر.

كما ستمكنك تلك الخاصية من إخبار "جوجل" ما إذا كنت تريد التركيز على الوجوه، بما في ذلك وجوه الحيوانات الأليفة أو المناظر الطبيعية، أو اختيار خاصية "القليل من كل شيء" للتركيز على المشهد الكلي الملتقط.

وستمكّنك تلك الخاصية أيضًا من إمكانية التعديل على الصور قبل طباعتها بجودة عالية.

ولكن تلك الخاصية المرتبطة بالطباعة، ربما تكون بمقابل مادي يبلغ 8 دولارات شهريًّا، ولكن لن تجبر "جوجل" المستخدمين على دفع تكلفة التخزين الإضافية لتلك الصور المخصصة للطباعة.

وربما تكون تلك الخاصية "مناسبة" لأولئك الذين يرغبون في أن يجعلوا لقطاتهم وصورهم بمثابة "هدية" لأشخاص بعينهم، ورؤيتها مطبوعة بصورة مناسبة.