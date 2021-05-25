"الصحة": تم إعطاء 13 مليون جرعة من لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة

دعت الجميع للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي"

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، أنه تم إعطاء 13 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم بكافة مناطق المملكة.





وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر : "بفضل الله أكثر من (13,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

ودعت الجميع بالمبادرة بأخذ اللقاح التسجيل عبر تطبيق صحتي على هذا الرابط: http://onelink.to/yjc3nj