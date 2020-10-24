شرطة عسير: القبض على مواطن تورَّط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي ببيشة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد بن دباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ تورّط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.