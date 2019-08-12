"الصحة" توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين

ضمن سلسلة من الخدمات الإنسانية غير الطبية للوزارة

وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين, ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين .


وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة التي خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي, يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم .


يذكر أن الوزارة خصصت 16 موظفاً من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج, حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 01:24 PM

ضمن سلسلة من الخدمات الإنسانية غير الطبية للوزارة

"الصحة" توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

منى

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وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين, ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين .


وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة التي خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي, يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم .


يذكر أن الوزارة خصصت 16 موظفاً من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج, حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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