"العصيمي" مديرًا للحدائق بالطائف

صدر قرار أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بتكليف المهندس محمد بن عيد العصيمي مديرًا للإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف.

فيما عبّر "العصيمي" عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، منوهًا بأنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في ميدان العمل البلدي.