"العصيمي" مديرًا للحدائق بالطائف

صدر قرار أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بتكليف المهندس محمد بن عيد العصيمي مديرًا للإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف.

فيما عبّر "العصيمي" عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، منوهًا بأنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في ميدان العمل البلدي.

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28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 11:58 PM

"العصيمي" مديرًا للحدائق بالطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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صدر قرار أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بتكليف المهندس محمد بن عيد العصيمي مديرًا للإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف.

فيما عبّر "العصيمي" عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، منوهًا بأنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في ميدان العمل البلدي.

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