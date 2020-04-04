علماء أستراليون يكتشفون عقاراً "يدمّر كورونا في 48 ساعة" بالمختبر

دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش أظهرت نتائج واعدة

أظهر دواء مضاد للطفيليات متاح في جميع أنحاء العالم، قدرة على قتل فيروس كورونا في غضون 48 ساعة في المختبرات.

ووفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية عن موقع "7 نيوز" الأسترالي الإخباري، فقد أظهرت دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش Monash الأسترالية حول عقار إيفرمكتين Ivermectin، نتائج واعدة في مكافحة الفيروس داخل المختبر.

وتوصلت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توقف فيروس كورونا عن النمو داخل الخلايا.

وقال الدكتور كايلي واغستاف: وجدنا أن جرعة واحدة يمكن أن تزيل أساساً جميع الحمض النووي الريبي الفيروسي "إزالة فعالة لجميع المواد الوراثية للفيروس" في غضون 48 ساعة.

وأشار الموقع الأسترالي، إلى أنه وبينما لا يزال من غير المعروف كيف يعمل العقار ضد الفيروس، إلا أنه أظهر قدرة على إيقاف الفيروس عن إضعاف الخلايا المضيفة.

وأوضح أن الخطوة التالية أمام العلماء هي تحديد الجرعة البشرية الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.

وقال الدكتور "واغستاف": في الأوقات التي نواجه فيها وباءً عالمياً ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متوافر بالفعل في جميع أنحاء العالم، فقد يساعد الناس في أقرب وقت.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على العقار كمضاد للطفيليات، كما تبين أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمّى الضنك والإنفلونزا.

وجاءت الدراسة كعمل مشترك بين معهد موناش للطب الحيوي ومعهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة، ونشرت نتائجها في مجلة البحوث المضادة للفيروسات Antiviral Research.