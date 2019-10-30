في حائل.. "دهانات الجزيرة" تفتتح أحدث وأفخم معارضها بمساحة 1000 متر مربع

بحضور عدد من التجار والأعيان و200 مهندس واستشاري ومقاول وفني

1000 متر مربع هي مساحة معرض دهانات الجزيرة الذي تمّ افتتاحه في منطقة حائل منتصف شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد من تجار المنطقة وأعيانها، وأكثر من 200 مهندس واستشاري ومقاول وفني تنفيذ دهانات.

صمم المعرض بطراز معماري مميز، ويتكوّن من دورين متصلين داخلياً، ويشتمل على 16 غرفة بأثاث فاخر ليعاين العملاء نماذج واقعية عن غرف منازلهم المتنوعة، كغرف المعيشة وغرف المجالس وغرف النوم وغرف الأطفال وغيرها.

ويضم المعرض 40 عيّنة جدارية لأحدث تقنيات الشركة وابتكاراتها من الدهانات، وفي مقدمتها منتج "الجزيرة نوتس" دهان تدوين الأفكار وتسجيلها على الجدران، الذي هو أشبه ما يكون بالسبورة البيضاء، يسهل الرسم والكتابة عليها، ثم المسح دون عناء أو مجهود، علاوة على منتج "الجزيرة ماجنتيك" وهو دهان يتمتّع بتقنية المغنطة، التي تجعل الجدار قابلاً للصق أي جسم ممغنط عليه، ليتمكن المستهلك من تثبيت ذكرياته وأولوياته.

ولزائر المعرض أن يتعرّف على منتجات الشركة من الدهانات الخارجية مثل الجزيرة مكسيم والجزيرة نيوتكس، ومنتجاتها من الدهانات الداخلية مثل الجزيرة نوفل والجزيرة جرين، إلى جانب منتجاتها من الدهانات الديكورية كالجزيرة كوريوم والجزيرة تورمالين، بالإضافة إلى منتجاتها من دهانات الأخشاب ودهانات الحديد ودهانات الأرضيات والعوازل الحرارية والمائية ومنتجات غراء البلاط، فضلاً عن منتجها الجزيرة مشاشكو الذي يضفي لمسات الماضي العريق بقدمه وبساطته على الجلسة التراثية في المعرض.

يوفر المعرض فرصة تسوّق مذهلة للأفراد والعائلات، بإتاحة خيارات متنوعة من مختلف أنواع الألوان والدهانات، التي يرغبون في تزيين مبانيهم ومنازل العمر بها، وبتقديم عديد الخدمات لمساعدتهم في عملية اختيار وتنسيق الألوان بواسطة مهندسين ومصممين مختصين في هذا الميدان.



يقع المعرض في الطريق الدائري بمدينة حائل مقابل منتزه السلام أحد أكبر المنتزهات، وتسهيلاً لخدمة العملاء بكل راحة ويسر يوفر مساحات واسعة لمواقف السيارات.

يذكر أن معارض دهانات الجزيرة تأخذ طابعاً فريداً بمستوى عالٍ من الديكور الأنيق والمساحة الرحبة والتصميم المميز، ويتجاوز عددها 650 معرضاً داخل المملكة وخارجها.