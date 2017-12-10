دار الرعاية الاجتماعية بمكة ينظم يومًا توعويًا عن "السكري"

بمناسبة اليوم العالمي للمرض

نظم دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة اليوم الأحد برنامجًا توعويًا بمناسبة (اليوم العالمي للسكري).

وقد ألقت كبيرة الطبيبات طبيبة الدار الدكتورة عفاف علي فلمبان محاضرة توعوية بهذه المناسبة. وتهدف إلى الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته وطرق الوقاية منه.



في الختام شكرت طبيبة الدار الدكتورة عفاف فلمبان الحاضرات، يُذكر أنه تم إعداد غذاء صحي متوازن وتقديمه في نهاية المحاضرة للحاضرات.

