"قطان" يلتقي وزير داخلية الكونغو برازيفيل

بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير الداخلية في جمهورية الكونغو برازيفيل ريمون مبولو.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442 03:58 PM

بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

"قطان" يلتقي وزير داخلية الكونغو برازيفيل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير الداخلية في جمهورية الكونغو برازيفيل ريمون مبولو.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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