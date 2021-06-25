أمانة العاصمة المقدسة تزيل إحداثات غير نظامية شمال شرق عرفات

تقع في وادي فجر الحرمان وتم إزالتها كلياً بعد رصدها

أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس الخميس، إحداثات غير نظامية شمال شرق مشعر عرفات.



وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بإزالة إحداثات غير نظامية في وادي فجر الحرمان شمال شرق مشعر عرفات.



وقد تم إزالة الإحداثات إزالة كلية بعد رصدها من قبل الأمانة.